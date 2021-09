Antena 1. Debate autárquico do Porto

Os candidatos à presidência da Câmara do Porto debatem esta manhã na Antena 1 as propostas para o concelho.

10h33 - Ilda Figueiredo da CDU, e Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, acusam Rui Moreira de ter sido responsável pelo recrudescimento do tráfico de droga na cidade, por não ter previsto o que se ia passar na zona das Torres do Aleixo, entretanto demolidas.



O candidato do Bloco de Esquerda, Sérgio Aires, acusa Rui Moreira de ter descurado os bairros sociais.



Já Vladimiro Feliz, do PSD; diz que o seu programa, "Porto Feliz", prevê um plano de apoio aos sem-abrigo e aos toxicodependentes.





10h21 - As propostas de PAN, Chega, Livre e Ergue-te sobre combater a toxicodependência



Os candidatos estão a abordar agora o tema da toxicodependência na cidade.



Para Bebiana Cunha, do PAN, o problema não se resolve com salas de consumo assistido, políticas de proximidade e respostas sociais.



António Fonseca, do Chega, e Diamantino Raposinho, do Livre, consideram essencial aumentar a intervenção de técnicos especializados.



Já Bruno Rebelo, do Ergue-te, quer que os portuenses sem cadastro criminal possam recorrer a armas de fogo para se poderem defender dos toxicodependentes.





10h04 - António Fonseca, do Chega, promete erguer um programa de habitação para as próximas gerações





António Fonseca, do Chega, propõe-se a erguer um programa de habitação para as próximas gerações e promete disponibilizar terrenos para serem construir casas para rendas acessíveis. Fala ainda em fomentar as cooperativas.





10h01 - PAN promete estratégia de habitação para a cidade





Bebiana Cunha, do PAN, diz que é necessário lançar uma verdadeira estratégia de habitação na cidade, com um calendário para a criação de fogos para atribuir às famílias necessitadas ou para arrendar a preços acessíveis.





9h51 - Vladimiro Feliz acusa Rui Moreira de estar a tentar resolver em 8 meses o que não fez em 8 anos





Vladimiro Feliz, do PSD, acusa Rui Moreira de ter falhado na questão da habitação e diz que o atual presidente da câmara está a tentar resolver em 8 meses o que não resolveu em 8 anos.



Anuncia que se for presidente da autarquia convidará Rui Moreira para entregar casas aos portuenses necessitados.





9h46 - Tiago Barbosa Ribeiro alerta para a perda de habitantes da cidade nos últimos 10 anos





Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, acusa o atual presidente da câmara de expulsar os portuenses da cidade. O candidato socialista alerta que o Porto foi a cidade do país que mais perdeu habitantes nos últimos 10 anos.



Tiago Barbosa Ribeiro promete medidas para transformar alojamento local em alojamento residencial, a criação de zonas de contenção do alojamento local, a recuperação das ilhas e o relançamento das cooperativas.





9h40 - Rui Moreira garante que serão construídas 500 novas habitações sociais por ano





Rui Moreira garante que 260 das 1700 habitações sociais que foram prometidas em 2019 já estão concluídas, e assegura que será possível construir cerca de 500 novos fogos por ano.





9h29 - Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, acusa Rui Moreira de vender a cidade





Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda, acusa Rui Moreira de vender a cidade como se fosse uma marca e promete a construção de 5 mil fogos nos próximos 4 anos.





9h20 - Rui Moreira defende-se e acusa governo de esquecer a habitação no PRR





Rui Moreira defende-se dizendo que o alojamento local foi uma oportunidade para várias famílias da cidade, que reabilitaram casas antigas e passaram a ter rendimentos com o arrendamento de imóveis.



Promete medidas para travar excessos, mas acusa o governo de relegar a habitação para segundo plano no Plano de Recuperação e Resiliência.





9h15 - Ilda Figueiredo acusa Rui Moreira de nada fazer para conter alojamento local





A candidata da CDU, Ilda Figueiredo, diz que há excessiva concentração de alojamento local no centro histórico da cidade do Porto.



Ilda Figueiredo acusa o atual presidente da câmara, Rui Moreira, de tardar em tomar medidas para conter o boom de alojamento local no centro da cidade.





9h04 - Candidato do Livre abre o debate, conforme sorteio. A habitação é o primeiro tema debatido.







9h00 - Início do debate