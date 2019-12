Antigo líder da JSD de Setúbal anuncia candidatura à distrital do PSD

"Nestes últimos anos, nós militantes e simpatizantes, sentimos que existe uma cada vez maior descrença na política", afirma Pedro Tomás na comunicação dirigida aos militantes do PSD, em que se propõe "devolver a ambição ao PSD com ideias e projetos que cimentem o partido como referencial político na região".

"A força do PSD está nas pessoas e no PSD todos gostam de ser chamados a participar na discussão e ter a oportunidade de traçar as políticas para a sua terra e para o seu país. Por isso, é urgente valorizar as pessoas e voltar a acreditar na militância", acrescenta o primeiro candidato anunciado à liderança da Comissão Política Distrital do PSD de Setúbal.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, Pedro Tomás defende também que o PSD tem de ser uma alternativa, também em termos autárquicos.

"Temos de voltar a acreditar que os nossos vizinhos se podem rever no PSD e que podemos ser alternativas vencedoras nas eleições autárquicas", afirma o candidato social-democrata, que promete entrar na corrida à distrital do PSD com o lema "Voltar a Acreditar".

As eleições para a Comissão Política Distrital ainda têm data marcada, mas, segundo Pedro Tomás, deverão realizar-se no início do próximo ano de 2.020. Certo é que o atual presidente da distrital social-democrata, Bruno Vitorino, não poderá recandidatar-se ao cargo por já ter cumprido três mandatos consecutivos.