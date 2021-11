António Capucho defende a clarificação interna no PSD antes das eleições antecipadas

Apesar de apoiar, atual líder dos sociais-democratas, António Capucho, não está em sintonia com Rui Rio e defende que o partido deve clarificar a situação interna antes de se apresentar aos portugueses.

Não pode passar a ideia de uma liderança com receio de se submeter à vontade dos próprios militantes.





Também Carlos Encarnação não se mostra muito satisfeito com o adiamento das diretas no PSD.





O antigo deputado social-democrata e ex-autarca de Coimbra considera que mais importante que a luta interna, é o partido assumir-se como alternativa para o país.





Ainda assim deve clarificar a liderança.





Carlos Encarnação teme que o partido corra o risco de entrar numa situação parecida com a do CDS se não realizar eleições internas antes das legislativas.O social-democrata não tenciona apoiar nenhum dos candidatos (Rio e/ou Rangel) por entender que nenhum dos dois tem oferecido respostas para o país no sentido de tornar o partido uma alternativa ao poder socialista.