António Costa a preparar remodelação governamental

O Governo pode ter um novo ministro: Nelson de Souza. O secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão vai gerir os Fundos Comunitários.

A importância da pasta pode fazer com que António Costa a promova a Ministério.



A remodelação deixa duas cadeiras vazias: a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, de Pedro Nuno Santos, e o Ministério da Presidência e da Administração Administrativa.



Tudo indica que Maria Manuel Leitão Marques também está a fazer as malas para Bruxelas. Mariana Vieira da Silva pode ser a senhora que se segue no Ministério da Presidência. Ou pode assumir a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.



Tudo o que muda no Governo vai ter que passar pelo presidente da República.



É a sétima vez que António Costa vai mexer no Governo. O segredo mal guardado anda pelos corredores. Pedro Nuno Santos já vai dizendo Adeus ao Parlamento.