António Costa acredita que o PS "tem condições para vencer as eleições"

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

"Seguramente que o PS tem todas as condições para ganhar e sobretudo comparando com a alternativa que a direita apresenta, que é uma alternativa de instabilidade", disse António Costa em declarações aos jornalistas na Comissão Nacional do PS.



Sobre os candidatos à liderança do partido, António Costa não sinalizou apoio a nenhum dos três. "Tendo tido o privilégio de ser nove anos secretário-geral do Partido Socialista e com um apoio tão vasto, acho que não me ficava bem estar agora a intervir na escolha de quem me vai substituir", afirmou.



Costa disse ter "admiração e estima" por Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, que concorrem ambos à liderança do PS. "Conheço as qualidades de ambos e não tenho dúvidas de que qualquer um deles será um excelente secretário-geral do PS e, sobretudo, um ótimo primeiro-ministro", afirmou.



António Costa pediu ainda ao partido que não se meta nas questões da justiça. "Aquilo que cabe ao PS não é intrometer-se no tempo da justiça, mas sim concentrar-se no tempo dos portugueses", declarou.