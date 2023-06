António Costa acusa oposição de fugir ao que é importante para o país

O líder socialista acusou as oposições de estarem mais concentradas em discutir pequenos casos do que os problemas e o futuro do país. Costa fez mira direta ao PSD, acusando os social-democratas de se contradizerem em relação à promessa de baixar o IRS.Refere que agora defendem a descida do imposto, mas há dois anos - sob a liderança de Rui Rio - defendiam antes a descida do IRC, atirando a revisão do IRS, isto se as contas do Estado o permitirem, para 2025 ou 2026.O secretário-geral socialista afirmou que só o Partido Socialista apresenta soluções e reformas para o país.Costa aproveitou e anunciou que já este ano o IRS a pagar pelas famílias vai baixar quase tanto quanto os 800 milhões que o PSD promete para 2025 e 2026.Sobre as próximas eleições na Madeira, António Costa admite um caminho difícil para os socialistas e prometeu todo o apoio politico a Sérgio Gonçalves, líder do PS insular.