António Costa acusa partidos de esquerda de terem provocado crise política

Os autarcas socialistas estão reunidos em congresso. No discurso de encerramento, o primeiro-ministro garante que "o PS não quis esta crise política". Segundo António Costa, a crise política resultou de uma "maioria negativa" que se formou com os votos do PCP, do BE e dos partidos da direita.