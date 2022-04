António Costa acusa Sócrates de "aldrabar" PS. Sócrates fala em "velhacaria" e "intriga"

José Sócrates reagiu com indignação, em resposta escrita enviada às redações e na qual se vira contra a direção do Partido Socialista.







“Sempre pensei que esta intriga (que nunca foi assumida diretamente pelo Ministério Público) vinha dos círculos ligados à acusação. Verifico agora que ela foi posta a circular pela direção do Partido socialista contra mim”, escreveu Sócrates.





Na resposta pronta, para se defender “imediatamente da velhacaria”, José Sócrates reiterou ainda as alegações da herança que terá justificado os gastos que serviram de base às acusações e repetiu que “não, nunca menti a ninguém”.









Em declarações ao telefone em direto na RTP, o ex-primeiro-ministro, que se encontra "fora do país", voltou a reagir com indignação às afirmações de António Costa.

Uma visita fatal



A revelação das suspeitas de António Costa inclui-se no quarto volume da biografia sobre Mário Soares, do jornalista Joaquim Vieira, publicado esta quinta-feira.







A 31 de Dezembro de 2014, lembrou o autor, António Costa visitou José Sócrates no Estabelecimento Prisional de Évora, onde este se encontrava detido. E esbarrou em Mário Soares, algo com que não contava, não conseguindo ficar sozinho com Sócrates. António Costa acredita agora que o insucesso foi propositado. “O Soares não estava para ir lá naquele dia. Portanto o Sócrates mandou-o ir: em primeiro lugar porque nunca quis ter uma conversa cara a cara comigo e em segundo lugar porque me quis condicionar através do Soares”, afirma António Costa.





As circunstâncias “agravaram suspeitas” que António Costa já tinha “sobre a coisa toda”. “E depois do que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos”, afirmou, referindo-se ao PS.





silêncio pela frente, intriga por detrás”. Herança sob suspeita

Para Sócrates, “estas lamentáveis declarações só demostram a reserva mental com que a liderança do PS agiu em todo o Processo Marquês. A sua aparente reserva não passava de uma fachada –

O ex-primeiro-ministro nega ainda a insinuação de António Costa, sobre a alegada missão de Soares em desviar as atenções e pressionar o dirigente socialista.







“Finalmente, também não é verdade que eu “tenha mandado ir o Soares” no dia em que o líder do PS me visitou na prisão. Esta afirmação é falsa. Que este episódio seja descrito por este jornalista e num livro sobre Mário Soares só torna tudo ainda mais repulsivo” escreveu José Sócrates.







António Costa afirmou a Joaquim Vieira que começou a ter suspeitas quando Sócrates invocou ter herdado uma fortuna para justificar o seu elevado nível de vida. Tese hoje reiterada pelo antigo dirigente socialista na resposta ao “ataque do líder do PS”.





“A minha mãe herdou do meu avô uma fortuna que estimo ser equivalente a mais de 5000. 000 de euros, a valores de hoje. Para provar o que digo e me defender de falsas alegações, entreguei, durante a instrução do processo, as escrituras de partilhas que provam as três heranças de que a minha mãe beneficiou nos anos oitenta- do meu avô, mais tarde do meu tio e ainda da minha tia-avó. Não, nunca menti a ninguém”, garantiu.

Acusações de traição



As declarações de António Costa terão sido recolhidas em 28 de junho 2021 por Joaquim Vieira, que também estará a escrever uma biografia sobre António Costa.







Apesar de tudo, a distância entre a actual direção do PS e o ex-primeiro-ministro não é de agora.







Há praticamente um ano, a 19 de abril de 2021, António Costa enalteceu os anteriores líderes do Partido Socialista omitindo o nome de José Sócrates. Quatro dias antes José Sócrates acusara a direção do PS de "canalhice", depois de Fernando Medina ter afirmado que o comportamento de Sócrates "corría a vida democrática".