António Costa acusou que a direita política portuguesa tem "a inveja no seu ADN"

António Costa diz que se sente satisfeito por outros países se estarem a aproximar de Portugal e acrescenta que a inveja está no ADN da direita. O Secretário-Geral do PS discursou no jantar dos 50 anos do Partido Socialista, onde afirmou que, tal como os fundadores combateram a ditadura, a batalha é agora combater o populismo.