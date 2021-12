António Costa admite pedir créditos europeus para além da "bazuca"

A possibilidade foi assumida depois da apresentação pública dos 64 projectos pré-aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência - projetos que vão desde a energia à transição digital.



Se forem todos executados, podem representar mais de 9 mil milhões de euros de investimento nos próximos quatro anos.



No entanto, o PRR português apenas prevê um apoio que não chega a mil milhões de euros a fundo perdido.



O primeiro-ministro admite por isso que o apoio europeu pode aumentar com empréstimos.