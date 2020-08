António Costa admite subida de Salário Minino, progressões nas carreiras, mas IVA não desce

O chefe de Governo adianta também que vai haver a manutenção dos salários, bem como as progressões das carreiras na Função Pública.Infelizmente diz Costa não vai ser possível manter o "compromisso de em 2021 para haver um aumento de 1,1 por cento".A pandemia trouxe uma nova onda de pobreza, refere o primeiro-ministro e por essa razão, no próximo ano, deverá haver um novo apoio excepcional para além do Rendimento Social de Inserção.Um apoio que será para durar enquanto a pandemia durar e que se destinará sobretudo aos setores da cultura, eventos e turismo.Quanto à carga fiscal António Costa fala mesmo em “muito improvável” alterar os escalões do IRS em 2021.O primeiro-ministro explica que o dialogo entre os parceiros deve continuar, para que em 2022 e 2023, posso haver condições para esta mesma realização.

Nesta entrevista o tema do IVA da electricidade também foi abordado, garantindo o chefe de Governo que o valor da energia vai baixar já este ano.