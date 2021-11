António Costa antevê "tarefa difícil" para Rui Rio com PSD dividido

Um PSD dividido com os principais quadros contra o projeto do presidente reeleito.







António Costa falava aos jornalistas à chegada ao Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, após ter sido questionado sobre a reeleição de Rui Rio como líder do PSD, com 52,43% dos votos, no sábado à noite.



"A partir de ontem os portugueses têm uma escolha muito clara para fazer, ou um governo liderado por mim, com um PS renovado e reforçado, ou têm uma alternativa que o doutor Rui Rio tentará compor, unindo o seu partido, unindo o seu partido com todos os outros partidos à direita, e essa é uma escolha clara", considerou.



O primeiro-ministro afirmou que, "para a vitalidade da democracia, é muito bom que existam estas escolhas muito claras", apontando que cabe aos portugueses decidirem "quem querem para liderar o país nos próximos anos".



Questionado se, com a vitória de Rui Rio, pode estar mais próxima a possibilidade de um "bloco central", o primeiro-ministro afirmou que "isso são cenários que não se colocam".



"O doutor Rui Rio rejeita essa hipótese, não creio que seja uma hipótese saudável. Aquilo que é importante é que os portugueses decidam como é que querem que haja a governação", frisou António Costa.