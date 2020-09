António Costa apresentou Plano de Recuperação e Resiliência para Portugal

Na apresentação daquele que é o plano estratégico elaborado pelo consultor do Governo, António Costa e Silva, o primeiro-ministro frisou a emergência da saúde pública e a urgência de proteger rendimentos, empregos e empresas, o que nos leva a "ser mais exigentes, olhando no médio e no longo prazos".