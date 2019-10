António Costa avisa para a instabilidade de um governo minoritário

António Costa tinha pedido mobilização aos militantes e assim os socialistas desceram o Chiado para a imagem de demonstração de força do partido.



Não foi hoje que se ouviu pedir a maioria, mas Costa avisa para a instabilidade de um governo minoritário.



No Chiado não faltou um cântico para Mário Centeno, a estrela do governo PS que ainda ontem em Setúbal voltou a provocar Rui Rio.



A poucas horas do fim da campanha repete-se o apelo. No mesmo dia em que a caravana socialista avança de comboio para o Porto, para o comício final na terra do principal adversário.