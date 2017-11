António Costa confirma candidatura de Centeno e quer mostrar Portugal como exemplo

Foto: Pedro Nunes - Reuters

António Costa diz que Portugal está “em boas condições para a construção de consensos que completem a união monetária, fortalecer o euro e criar uma política mais amiga do crescimento e do emprego”.



O primeiro-ministro refere ainda que com experiência económica e financeira portuguesa acumulada e com os resultados produzimos, Portugal pode ajudar a que haja um consenso alargado nesta fase de debate.