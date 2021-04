António Costa confirma nova fase do desconfinamento

Reabrem as lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua. As esplanadas também podem abrir, mas com um limite de quatro pessoas por mesa. O desconfinamento avança em todo o país.



Mas António Costa avisou que há 19 concelhos que precisam de "especiais cautelas" porque registam mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes.



O chefe do Governo pediu ainda que se evite "o tradicional almoço de Páscoa"