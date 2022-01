António Costa considera que "políticos devem ser prudentes"

O secretário-geral do PS, que participa esta quarta-feira numa arruada na Rua de Santa Catarina no Porto, defende que os politicos devem "ser prudentes" e não se antecipar ao "juízo que os portugueses compote fazer. É a resposta de António Costa a Rui Rio que afirmou que o PSD tem a maior probabilidade de vencer as Legislativas.