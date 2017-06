António Costa defende expulsão de Manuel dos Santos por preconceitos racistas

RTP 17 Jun, 2017, 13:42 | Política

"Há muito que Manuel dos Santos desonra o seu passado. Hoje tornou-se uma vergonha para o PS. Espero que a Comissão Nacional de Jurisdição rapidamente nos liberte da companhia de quem partilha preconceitos racistas", afirmou António Costa.



No Twitter, Manuel dos Santos chamou "cigana" à deputada do PS, "não só pelo aspeto", mas porque "paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas".





Luisa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspecto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas. — Manuel dos Santos (@Manuel___Santos) 16 de junho de 2017

O SG/PS(ou será o PM?) quer ver-me expulso do PS? Lá teremos que revisitar os insultos do Galamba ao Seguro, para instrução do processo. — Manuel dos Santos (@Manuel___Santos) 16 de junho de 2017

do eurodeputado socialista gerou inúmeras reações, sobretudo dentro do próprio Partido Socialista.O eurodeputado Manuel dos Santos fez inúmeras outras publicações sobre o tema na sua conta no, em que questiona a posição assumida pelo secretário-geral do partido no que toca à eventual expulsão do eurodeputado do PS.