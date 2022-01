António Costa defende melhoria de rendimentos para alcançar crescimento de países como a Alemanha

"Os rendimentos das famílias portuguesas, ao contrário do que a direita pensa, é mesmo um grande contributo para o crescimento económico. Não, nós não crescemos só com o que exportamos, crescemos também por aquilo e pelas condições com que vivemos aqui na nossa pátria", afirmou.

António Costa discursava no Centro de Congressos de Aveiro, tendo tomado a palavra depois das intervenções do presidente da Federação de Aveiro do PS, Jorge Sequeira, e do cabeça de lista do PS por este círculo eleitoral, o ministro Pedro Nuno Santos.

Comparando o percurso económico do seu executivo com o do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, António Costa frisou que, entre 2016 e atualmente, o país voltou a "crescer mais rápido do que a média dos países da União Europeia", e ficou "mais próximo dos países como a Alemanha" do que estava em 2015.

"Não, não chegámos lá, e é por isso que queremos continuar a avançar, porque é mesmo lá que nós queremos chegar, e não vamos chegar lá se não continuarmos a melhorar os rendimentos das famílias portuguesas", frisou.

O líder socialista considerou "triste ver que, ao fim de seis anos", a direita continua a insistir na receita da austeridade, afirmando que, apesar de agora a direita dizer que não, "toda a gente viu as imagens que estão gravadas, todas a gente tem na memória o que ouviu, e foi muito claro: o PSD foi contra, e é contra, a subida do salário mínimo nacional".

António Costa frisou que, apesar de saber que "não há economia sem empresas", também "não há empresas sem trabalhadores nas empresas", sustentando que "aquilo que faz uma sociedade ser uma sociedade decente, onde há justiça social é os ganhos da riqueza que o país produz serem justamente repartidos".

Retomando as críticas à direita, o também primeiro-ministro sublinhou que, apesar dos partidos desse espetro partidário "gostarem muito" de compararem Portugal com a média europeia, "há um aspeto onde nunca refere: a média dos salários no conjunto da riqueza".

Segundo o líder socialista, na Europa essa média corresponde a 48% sendo que, "em Portugal, durante os anos de governação da direita", esse valor "afundou-se para os quase 40%", em contraponto à situação atual em que, nos últimos seis anos, voltou a subir para 45%.

"E qual é a ambição e meta que nós temos que nos propor coletivamente como sociedade alcançar ao longo dos próximos quatro anos? É que, nos próximos quatro anos, temos que, pelo menos, chegar à média europeia do peso dos salários na riqueza nacional. É esse o progresso que nós queremos, é para esse progresso que nós temos que trabalhar", disse.

António Costa apelou assim a que "ninguém acredite nessa ideia que a direita quer fazer passar de que os salários médios só não sobem" porque se obriga "as empresas a gastar dinheiro com os salários": "Isso é só para disfarçarem aquilo que é a realidade, é que, quem nem sequer quer subir o salário mínimo, muito menos vai querer subir o salário médio ou outros salários", frisou.