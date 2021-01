António Costa defende Van Dunem. Erros no caso do procurador são "irrelevantes"

"A razão pela qual mantenho a confiança na ministra não é simplesmente por uma razão em abstrato, é por uma razão em concreto", explicou o líder do executivo em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, ao ser questionado sobre pressões para a demissão de Francisca Van Dunem do cargo de titular da pasta da Justiça.", sublinhou o primeiro-ministro, para depois passar ao ataque e, coadjuvados "numa outra frente sanitária pelo deputado Batista Leite".Excepto para estes deputados, "", defendeu António Costa, lembrando a ignorância quanto ao assunto revelada há dois dias pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, durante a conferência de imprensa conjunta de início da presidência portuguesa da União Europeia, ao lado do primeiro-ministro português.", repetiu António Costa, que tem recusado associar a presidência portuguesa da UE ao caso do procurador José Guerra., gravíssimo, com o qual nós não colaboraremos minimamente", garantiu."Estamos totalmente de consciência tranquila" frisou ainda o primeiro-ministro.

O processo que escolheu Guerra

António Costa explicou o processo seguido, para defender a atuação da sua ministra da Justiça e o processo seguido para a escolha do procurador José Guerra."Em primeiro lugar,e o Governo poderia ter escolhido quem bem entendesse", lembrou António Costa.O executivo decidiu contudo delegar essa função nas "entidades que em Portugal, de uma forma totalmente independente gerem as respectivas magistraturas, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e o Conselho Superior de Magistratura", sublinhou.entre três candidatos ouvidos na Assembleia da República que os "considerou a todos aptos para o desempenho das funções", lembrou o líder do executivo.

Um júri designado pelo secretariado do Conselho Europeu fez igualmente uma avaliação dos candidatos mas ordenou-os de forma diferente da do CSPM, referiu António Costa, defendo a opção seguida.

"Havia de facto uma diferença, entre a ordenação do dito júri nomeado pelo Conselho e a ordenação feita por um orgão independente que é o CSMP", explicou o primeiro-ministro, para quem, perante a dúvida, se fez "o que se devia fazer", ou seja, seguir o ordenamento do "orgão independente", o CSPM.Para António Costa,, admitindo um cenário de escândalo se a atitude tivesse sido a de seguir o Conselho Europeu."De toda esta polémica, o único erro que foi verificado é que, não no currículo enviado ao Conselho Europeu para uma decisão final, mas numa carta que capeava o envio dessa documentação, havia dois erros", referiu António Costa com algum menosprezo pelos lapsos."Um, quanto ao nível profissional quanto ao magistrado em causa e outro, quanto à função que tinha desempenhado num determinado processo", lembrou o primeiro-ministro, para quem "".

"Total confiança"

"Assim que na semana passada detetamos que havia esse erro, a ministra da Justiça fez o que lhe competia", defendeu António Costa referindo que"São dois lapsos, não deviam existir dois lapsos, o diretor-geral da Política da Justiça assumiu os lapsos que cometeu, do seu serviço, e apresentou a sua demissão", resumiu o primeiro-ministro como quem considera a polémica encerrada."Quando deixar de a ter eles deixam de ser membros do Governo", frisou, lembrando que a indicação dos membros do executivo "compete somente ao primeiro-ministro".É a resposta às críticas de vários líderes da oposição que criticam a António Costa a manutenção nos cargos da ministra da Justiça e do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.