António Costa defendeu a intervenção do SIS no caso do computador

O primeiro-ministro repetiu que o computador foi roubado e declarou que a atuação das secretas foi legal. Numa intervenção no Parlamento, António Costa mencionou pela primeira vez o nome do Presidente na polémica do SIS, dizendo que falou com Marcelo Rebelo de Sousa sobre o que acontecera no ministério de João Galamba, mas que não o informou sobre a intervenção do SIS.