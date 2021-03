António Costa desmente conflito com Marcelo. "É simplesmente o estado de direito a funcionar"

Após uma declaração a justificar a escolha, António Costa desmentiu aos jornalistas qualquer cenário de conflito institucional com a Assembleia da República.



"Não há um conflito sequer com a Assembleia da República. A Assembleia legislou e no entendimento do Governo a legislação que aprovou viola a Constituição porque excede os limites da despesa fixado no Orçamento do Estado, que a própria Assembleia da República aprovou", referiu António Costa.



"A mensagem que o sr Presidente da República emitiu ao promulgar os diplomas é aliás muito clara", lembrou o primeiro-ministro.



"Em primeiro lugar, que a Assembleia da República tem de cumprir a Constituição e tem de cumprir os limites da chama lei-travão. Em segundo lugar, o sr Presidente da República foi também bastante explícito num esforço de conter os danos constitucionais daquelas leis, dizendo que elas só seriam aplicáveis na medida em que se contivessem no Orçamento do Estado vigente, quase dando uma carta branca ao Governo para ir medindo em que medida eram ou não aplicáveis".



Para o Governo, o esforço do Presidente da República "não resolve um conjunto de problemas práticos", referindo como exemplos que "o Governo não pode deixar de cumprir uma lei que está em vigor" ou "como é o Governo cumpria essa lei". Preocupações próprias de um orgão executivo, sublinhou António Costa.



"Quanto ao recurso ao Tribunal Constitucional, o Presidente da República expressamente disse que naturalmente o Governo tinha a competência institucional de requerer a fiscalização sucessiva da Constituição".



Citando o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa sublinhou que é "simplesmente a democracia e o estado de direito a funcionar", para garantir que "não há nenhum conflito com o sr Presidente da República".



"A entidade competente para julgar a constitucionalidade das leis é o Tribunal Constitucional e deve ser chamada a intervir", referiu o primeiro-ministro.



Até ser emitido o parecer do Tribunal em resposta ao pedido de urgência do Executivo, os diplomas permanecerão em vigor, revelou ainda António Costa.