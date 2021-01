António Costa diz "não lhe passar pela cabeça" existência de crise política

Com base nas sondagens, António Costa considera até que os partidos que dificultaram a provação do Orçamento do Estado estão a ser penalizados.



Em entrevista à agência Lusa, defende ainda o plano de vacinação em Portugal e a decisão de vacinar em primeiro lugar os profissionais de saúde.