Partilhar o artigo António Costa diz que há 1700 milhões de euros para as empresas que invistam no interior Imprimir o artigo António Costa diz que há 1700 milhões de euros para as empresas que invistam no interior Enviar por email o artigo António Costa diz que há 1700 milhões de euros para as empresas que invistam no interior Aumentar a fonte do artigo António Costa diz que há 1700 milhões de euros para as empresas que invistam no interior Diminuir a fonte do artigo António Costa diz que há 1700 milhões de euros para as empresas que invistam no interior Ouvir o artigo António Costa diz que há 1700 milhões de euros para as empresas que invistam no interior