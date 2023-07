Num artigo de opinião no jornal Observador, António Costa acusa os críticos de terem construído essa mentira por causa da demissão do ex-secretário de Estado da Defesa.



Tudo isto decorre do Conselho de Ministros informal, há uma semana. O chefe do Governo evitou falar do processo que envolve Marco Capitão Ferreira, arguido, suspeito de corrupção, e surgiram críticas por não dar importância à gravidade do caso.