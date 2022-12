António Costa diz que Portugal está empenhado no desenvolvimento de São Tomé

Numa publicação na sua página da rede social Twitter, António Costa deu nota da reunião de trabalho que teve hoje com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada.

"Discutimos o reforço das relações entre os nossos países. Portugal está empenhado no desenvolvimento e prosperidade de São Tomé e Príncipe", referiu o primeiro-ministro português, sem adiantar qualquer tipo de medida de apoio àquele país africano de língua oficial portuguesa.

Na terça-feira, após ser recebido pelo Presidente da República português, Patrice Trovoada realçou que a viagem a Lisboa "era necessária", tendo em conta "a situação económica e financeira do país", que "é extremamente complicada".

Já na quarta-feira, o primeiro-ministro são-tomense disse à agência Lusa que o país não tem asseguradas reservas financeiras para o primeiro trimestre de 2023, explicando que a deslocação a Portugal deve-se à necessidade de procurar apoio para superar a situação "de grande dificuldade".

"Somos um país que depende muito das importações, nomeadamente de bens alimentares, e hoje não temos mais reservas em divisas", disse o chefe do Governo são-tomense.

Neste momento, estão garantidas "as importações para o período natalício", disse, sublinhando no entanto: "O que nos preocupa agora é a situação do primeiro trimestre de 2023, que aí ainda não temos uma luz no fundo do túnel".

Patrice Trovoada, cujo executivo iniciou funções no dia 14 de novembro, afirmou que "é extremamente difícil" negociar com os parceiros internacionais, já que as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial são calendarizadas e as próximas reuniões estão previstas para fevereiro.

Depois da deslocação a Portugal, Patrice Trovoada segue para os Estados Unidos da América.