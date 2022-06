António Costa e líder do SPD encontram-se para falar de inflação, impacto da guerra e aniversário do PS

António Costa encontrou-se com o líder do SPD, o Partido Social-Democratas alemão, Lars Klingbeil. No centro das conversas esteve a preparação das celebrações em conjunto dos 50 anos do nascimento do PS, em 1973, na Alemanha, pela mão de Mário Soares, com o o apoio do SPD de Willy Brandt.