António Costa elege políticas para habitação acessível como "nova prioridade"

Lusa 17 Jun, 2017, 18:10 | Política

Na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, num hotel de Lisboa, António Costa defendeu também que Portugal tem de começar a preparar-se já para o próximo ciclo de fundos comunitários, que sucederá ao Portugal 2020, e considerou que se deve "procurar consensualizar" no parlamento "a visão" para esse quadro de apoio.

No seu discurso, o secretário-geral do PS falou nas remunerações no setor público, a propósito da melhoria dos serviços de educação e saúde, sustentando que "não basta investir nos profissionais", é preciso também "fazer os investimentos que estão previstos" neste setores, mas considerou que "é prioritário para a modernização do Estado desbloquear carreiras".

"A par da educação e da saúde, a habitação é hoje uma questão crucial", afirmou, defendendo que "essa tem de ser uma nova prioridade que tem de mobilizar as autarquias, que tem de mobilizar os setores sociais, que tem de mobilizar também o Estado".

Segundo o primeiro-ministro, o Estado "não pode ter esgotado a sua política de habitação nos anos 90 na erradicação das barracas" e "tem de perceber que, tal como acontece em toda a Europa desenvolvida, o acesso à habitação exige políticas públicas".

No seu entender, a política de habitação "nas últimas décadas esteve muito desvalorizada" e atualmente "é absolutamente chave para as novas gerações".

"O país, durante décadas, resolveu artificialmente o problema da habitação, primeiro com o congelamento das rendas, e depois com o crédito fácil. Ora, nós não podemos resolver o problema da habitação nem por via do endividamento das famílias que são obrigadas a comprar casa recorrendo ao crédito, nem por vida do congelamento das rendas", advogou.

António Costa disse não pôr em causa a liberalização do mercado, mas insistiu que é essencial, como acontece noutros países europeus, criar políticas públicas "para que a classe média e em especial novas gerações possam ter efetivamente condições de aceder à habitação a custos que sejam acessíveis".

"Isso é aquilo que nos permite, aliás, resolver de forma inteligente e positiva o equilíbrio que tem de ser assegurado nas cidades", acrescentou.

De acordo com o primeiro-ministro, esse "equilíbrio" não deve excluir residentes nem turistas dos centros urbanos.

"A alternativa não é acabar com os turistas para que vivam os locais. Não, é criar condições, a par do turismo, para termos habitação acessível, para que os centros das cidades sejam efetivamente vivos e possam ser rejuvenescidos pelas novas gerações", afirmou.