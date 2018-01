António Costa em Bruxelas para homenagem a Soares e encontros institucionais

Lusa30 Jan, 2018, 10:25 | Política

Nesta curta deslocação de um dia a Bruxelas, António Costa tem uma agenda preenchida, com passagem por quatro instituições da União Europeia, entre as quais o Parlamento Europeu (PE), que vai passar a ter uma sala com o nome do antigo chefe de Estado e de Governo Mário Soares, falecido há um ano (07 de janeiro de 2017), aos 92 anos.

Por proposta da delegação portuguesa dos deputados socialistas no Parlamento Europeu, subscrita pelo Presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) Gianni Pitella, e apoiada pelo presidente da assembleia, Antonio Tajani, uma das salas do Parlamento em Bruxelas, habitualmente utilizada para reuniões de comissões parlamentares, será "batizada" com o nome de Mário Soares, como forma de reconhecimento do seu "percurso enquanto protagonista de grande relevância na construção do projeto europeu".

Cofundador do Partido Socialista e antigo chefe de Estado e de Governo, Mário Soares foi deputado europeu entre 1999 e 2004.

Na cerimónia participarão, além do primeiro-ministro, os eurodeputados Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira (presidente e vice-presidente da delegação socialista portuguesa, respetivamente), os filhos de Mário Soares, João e Isabel Soares, o ex-primeiro-ministro de Espanha Felipe González, e Gianni Pitella, entre outros.

Antes e depois de participar na homenagem no Parlamento Europeu, onde fará uma intervenção ao final da manhã, António Costa tem uma agenda preenchida, com início às 10:00 locais (09:00 de Lisboa), com um encontro com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e culminará à noite com um jantar de trabalho com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, em encontros dominados por questões sobre o futuro da Europa.

À tarde, o primeiro-ministro intervirá na sessão plenária do Comité das Regiões, na qual, segundo indicou à Lusa fonte governamental, voltará a fazer a defesa da política de coesão e sublinhará a importância do papel das regiões e municípios no processo de construção europeia.

