António Costa enaltece crescimento económico

O político falava no discurso de apresentação da recandidatura de João Ataíde à presidência da Câmara da Figueira da Foz.



Nas palavras dirigidas à plateia, o líder socialista garantiu ainda que "todos os portugueses pagam hoje menos impostos" e que, ao contrário do que diziam os críticos, "foi possível melhorar o rendimento das famílias portuguesas", cifrando esse aumento em cerca de 10%.



O primeiro-ministro fez a antevisão para este ano e o balanço dos últimos meses.



António Costa frisou ainda que com a redução das taxas moderadoras na Saúde, os portugueses pagaram "menos 62 milhões de euros nos últimos dois anos", adiantando ainda que no setor há hoje mais seis mil profissionais em funções.



Na educação, afirmou que em 85 por cento dos municípios portugueses o acesso das crianças de três anos ao ensino pré-escolar é total (100 por cento).





A concluir, António Costa reafirmou ainda a aposta do Governo na descentralização de competências para os municípios.