Trata-se do programa do governo para "simplificar"o relacionamento da administração pública com os cidadãos.



Na apresentação do programa "Simplex+" para este ano, que decorreu no Pátio da Galé, Lisboa, António Costa apresentou o impacto do programa em 2016.





Entre as medidas a aplicar este ano, António Costa destacou a alteração do procedimento para a atribuição do abono de família. Até aqui, partia do cidadão a entrega do requerimento junto da segurança social. Agora, a segurança social recebe a informação do nascimento de um bebé e cruza a informação com os outros serviços do Estado.