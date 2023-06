António Costa garante não estar disponível para cargos europeus

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O nome do primeiro-ministro tem sido apontado a Bruxelas. No domingo, durante o arranque das jornadas parlamentares socialistas na Madeira, o secretário-geral do PS e chefe do Governo deixou pistas sobre as razões que o fazem querer ficar.