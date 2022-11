António Costa garante PRR executado "a par e passo"

De acordo com o líder socialista e primeiro-ministro, o PRR "está a ser executado a par e passo e de acordo com o calendário" acertado com a Comissão Europeia (CE).





António Costa fez estas declarações no encerramento do congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), em Vila Franca de Xira.





O jornalista da Antena 1 João Vasco registou as declarações do líder socialista e primeiro-ministro.