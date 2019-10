António Costa garante que está empenhado em alcançar uma solução governativa estável

O PS sai reforçado das eleições, como pediu o líder, mas sem maioria para governar. A noite eleitoral serviu de arranque para futuros entendimentos.



O PS quer reeditar a solução à esquerda, mas agora com mais parceiros.



Será o plano A do Partido Socialista, mas com ou sem acordo formal, Costa mantém a garantia de um governo para quatro anos.



Mas a segunda versão da Geringonça pode estar a caminho, pelo menos no Bloco de Esquerda há disponibilidade.



Na noite eleitoral não se traçaram linhas vermelhas, mas as condições são já claras. O BE está disponível, mas não para integrar um futuro governo.



A CDU rejeita um acordo formal e tem um caderno de encargos bem claro.



Do PAN vem a garantia de disponibilidade para dialogar com todos. O Livre quer saber ao que vem o PS.



A solução proposta pelo PS parece ter um caminho para fazer. Os sinais foram dados na noite eleitoral, mas as negociações ainda não começaram.