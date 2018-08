António Costa garante que salário mínimo vai continuar a subir

RTP25 Ago, 2018, 19:04 | Política

António Costa discursou e lembrou as conquistas do seu executivo | Lusa

"É fundamental não estragar o que já conseguimos". Foi o que disse António Costa em Caminha, num discurso onde relembrou os grandes sucessos do Governo que lidera e deixou dicas para que o próximo Orçamento do Estado fosse aprovado.







O primeiro ministro não deixou passar ao lado as conquistas do PS no executivo, lembrando que cumpriu as promessas que foram feitas.







Na festa de verão do PS, que marca a rentrée do partido, o primeiro ministro revelou que o Governo vai reduzir para metade a taxa de IRS dos emigrantes que regressem a Portugal. A medida vai constar do próximo Orçamento do Estado e é para vigorar durante dois anos.







"Foi o ano em que mais crescemos na economia portuguesa desde que aderimos ao euro. O ano em que Portugal voltou a crescer mais do que a média europeia".







António Costa avaliou também positivamente o trabalho com os parceiros de esquerda, que considerou essenciais para o seu trabalho, mas defendeu que o PS é "imprescindível para que haja um governo de esquerda em Portugal".





O lídero do Governo lembrou a subida do salário mínimo nacional nos últimos anos e garantiu que o mesmo vai continuar a subir no próximo ano."Portugueses estão a viver mais e melhor", declarou Costa que relembrou a descida do défice, a diminuição da carga fiscal e o aumento de pensões e reposição de salários.





"Cumprimos o que prometemos. Mudámos políticas, devolvendo a tanquilidade aos cidadãos", disse António Costa que fez questão e enfatizar o recorde de investimento privado em Portugal, que bateu recordes no ano passado.







No entanto, o primeiro ministro de Portugal não falou apenas das conquistas, lembrando que "nem tudo foram rosas", tal como acontece com a situação atual do Sistema Nacional de Saúde e da Escola Pública.





A seguir, aproveitou para dizer que "convém ter memória" e que o país estaria muito pior se o poder se tivesse mantido nas mãos do anterior governo.