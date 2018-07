António Costa lança recados aos partidos de esquerda

O chefe do Governo disse que os portugueses não iriam perdoar que no último ano da legislatura do Governo PS fosse tudo deitado a perder.



António Costa disse ainda que o PS não é uma "carochinha à procura do João Ratão", como conta a jornalista Susana Barros.



António Costa deixa assim vários recados aos parceiros da atual solução de Governo. E reconhece que nem tudo vai bem no setor da saúde.



O debate do Estado da Nação está agendado para sexta-feira.