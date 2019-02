António Costa lembra ligação portuguesa ao mundo Árabe e pede cooperação UE-Liga Árabe

Reuters

António Costa defendeu que “ experiência dos últimos anos comprovou que a Europa e o mundo árabe devem reforçar a sua cooperação para fazer face a desafios que, mesmo quando são de índole local, se repercutem poderosamente além-fronteiras”.







Costa falou ainda do combate ao terrorismo, à criminalidade organizada transnacional, o colapso de estruturas estatais, os conflitos existentes tanto no interior como entre Estados, onde a Síria foi um dos exemplos, mas também do impacto das alterações climáticas ou a ausência de oportunidades económicas e sociais para as populações.

A terminar o discurso, o chefe do Governo português insistiu que, para lá das crises, os dois blocos devem concentrar-se nos desafios do futuro, sendo eles “o desenvolvimento económico e social, a criação de oportunidades de emprego para nossos jovens, o combate às alterações climáticas e o progresso tecnológico”.“Só assim conseguiremos criar sociedades mais abertas, mais inclusivas e mais tolerantes onde todos possamos viver em paz e em segurança”, concluiu.