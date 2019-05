António Costa nega crise e defende equilíbrio das contas

Em entrevista ao Jornal das 8 da TVI o chefe do Governo esclareceu que a demissão do executivo continua em cima da mesa caso seja aprovado no parlamento o diploma que estabelece as exigências dos professores.



O primeiro-ministro deixou ainda críticas à direita. António Costa referiu que quem surpreendeu tudo e todos, foram o Partido Social Democrata e o CDS.