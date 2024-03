António Costa: o momento não é para apostas de risco em quem não tem experiência

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS juntou-se hoje à campanha de Pedro Nuno Santos num grande comício no Porto. 4 mil pessoas ouviram, no Pavilhão Rosa Mota, António Costa falar sobretudo para os indecisos e potenciais abstencionistas, a quem pediu que deem uma oportunidade a Pedro Nuno Santos.





Reportagem de João Alexandre