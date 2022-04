António Costa. Orçamentos garantem investimentos nas Forças Armadas

O primeiro-ministro esclareceu ainda que o Orçamento do Estado 2022, tal os anteriores, já responde aos apelos do Presidente da República por mais investimento nas Forças Armadas, seguindo o acordado há vários anos com a NATO.





"O Presidente [da República] pede aquilo que, aliás, está já devidamente programado e contratualizado. Está não só programado na Lei de Programação Militar, mas também contratualizado com a própria NATO relativamente aos nossos compromissos" com a Aliança Atlântica, declarou o líder do executivo.



Neste ponto, António Costa deixou uma advertência de caráter político, frisando que, para o Governo, "não há só um orçamento da Defesa, outro da Saúde e outro da Educação".



"Há um Orçamento único suportado pelos impostos dos portugueses. Portanto, aquilo que fazemos é procurar encontrar em cada momento qual a melhor alocação dos impostos que os portugueses pagam. E nós temos de simultaneamente investir na Defesa, da Educação, na Saúde, nas infraestruturas, na melhoria dos rendimentos, tendo em vista uma política social mais justa e uma diminuição da tributação", respondeu.



Ou seja, segundo António Costa, "é no conjunto destes objetivos que o Governo tem de ir encontrando um equilíbrio".



Sobre o facto de ter usado máscara durante as cerimónias no Parlamento, o primeiro-ministro afirmou que o fim da obrigatoriedade deixa espaço à liberdade de cada.

Já ele prefere "cautelas e caldos de galinha" e continua por isso a usar máscara em espaços fechados com muitas pessoas. "Espero não causar desconforto a ninguém!" brincou.





(com Lusa)