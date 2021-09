António Costa otimista vê a pandemia "controlada" dentro de poucas semanas

António Costa disse esta noite que Portugal está a "poucas semanas" de dar a pandemia como "controlada". Pede no entanto que o uso da máscara e o cumprimento das regras em vigor se mantenham. Foram declarações do líder do PS e primeiro-ministro durante uma ação de campanha para as autárquicas em Santarém.