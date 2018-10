António Costa ouviu críticas internas ao orçamento

Um encontro que aconteceu depois do primeiro-ministro e secretário-geral do PS se ter reunido com os deputados socialistas.



Na reunião com a comissão política do partido, o sindicalista José Abraão deu voz às críticas da Função Pública e defendeu, como conta a jornalista Susana Barros, que os aumentos nos salários devem ser para todos.



No encontro com os deputados, horas antes, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS sublinhou que o orçamento de Estado para o próximo ano é o quarto e o último e que o atual Governo nunca precisou de apresentar um orçamento retificativo.