António Costa passa testemunho a novo líder do PS no domingo antes da viagem para Angola e Moçambique

António Costa vai passar o testemunho ao próximo secretário-geral do PS, no domingo, numa cerimónia simbólica na sede nacional do partido, no Largo do Rato, em Lisboa. A informação foi confirmada pela Antena 1.

O encontro está marcado para a hora do almoço e acontece ainda antes da deslocação que António Costa vai fazer, enquanto primeiro-ministro, a Angola - onde tem encontro, em Luanda, com o presidente angolano João Lourenço - e a Moçambique - onde será recebido ao início da tarde de segunda-feira, no Palácio Presidencial, pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi.



As eleições diretas no PS para escolher o novo secretário-geral do partido começaram esta sexta-feira e prolongam-se até sábado à noite. Os resultados são revelados, na sede nacional, pelas 23h30. Dos perto de 80 mil militantes, há cerca de 60 mil militantes que regularizaram as quotas e estão habilitados a votar para escolher um de três candidatos à liderança do partido: Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro ou Daniel Adrião.



O antigo ministro das Infraestruturas vota, esta sexta-feira à tarde, na secção do voto da concelhia de S. João da Madeira, enquanto Daniel Adrião exerce o direito de voto na sede da FAUL - Federação da Área Urbana de Lisboa. Quanto a José Luis Carneiro, só irá votar no sábado, na sede do PS em Baião, no distrito do Porto.



António Costa, atual secretário-geral do PS, vota esta sexta-feira, pelas 18h, na Federação da Área Urbana de Lisboa, após ter participado na reunião de dois dias do Conselho Europeu, em Bruxelas.