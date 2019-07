António Costa pede esclarecimentos sobre negócios familiares

Para isso, António costa pediu um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre impedimentos de familiares em cargos políticos.



Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro esclarece que a iniciativa visa esclarecer tudo, como conta a jornalista Ana Jordão.



Um comunicado que tem relação com o caso de José Artur Neves, o secretário de Estado da Proteção Civil que garantiu na tarde de terça-feira, em comunicado, que não teve influência nos negócios do filho, não o favoreceu e portanto não se demite do Governo.