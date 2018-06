António Costa: Portugal não deve "aguardar pelas tragédias"

RTP17 Jun, 2018, 14:51 | Política

"É preciso que o país se habitue a não aguardar pelas tragédias para dar importância àquilo que é verdadeiramente estrutural", frisou António Costa.



Após a missa em memória das vítimas dos incêndios de há um ano, realizada na vila de Pedrógão Grande, o primeiro-ministro lembrou que o Governo arrancou ainda em 2016, antes dos grandes fogos, com a reforma da floresta e a criação da Unidade para a Missão de Valorização do Interior.



Segundo o primeiro-ministro, há duas questões estruturais que o país tem de enfrentar e para as quais hoje, "infelizmente, está mais alerta do que devia ter estado a tempo e horas": as necessidades de revitalizar o interior e de concretizar a reforma da floresta.



Meses depois, em outubro, os incêndios rurais que atingiram a região Centro fizeram 50 mortes, a que se somam outras cinco registadas noutros fogos, elevando para 121 o número total de mortos em 2017.





Depois da tragédia, António Costa elogia a força de reconstrução e renascimento das populações afetadas e garante que Portugal é, um ano depois, um país que está mais preparado para fazer frente aos incêndios florestais.O incêndio que deflagrou há um ano em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), em 17 de junho, alastrou a concelhos vizinhos e provocou 66 mortos e cerca de 250 feridos.As chamas só foram extintas uma semana depois e destruíram meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, e ainda 50 empresas.