António Costa procura angariar apoios de todos os partidos à esquerda

À semelhança do que aconteceu em 2015, António Costa vai às sedes do Bloco de Esquerda, PCP e PEV, desta vez já como primeiro-ministro indigitado pelo Presidente.



Vai desta vez também às sedes do PAN e do Lívre, para tentar obter um entendimento mais alargado.



O PS sem maioria absoluta precisa do Bloco de Esquerda ou do PCP para assegurar condições de governabilidade.



Da equipa negocial de António Costa faz também parte Carlos César, Ana Catarina Mendes e Duarte Cordeiro.