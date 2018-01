António Costa promete fidelidade ao PCP e BE

António Costa usou o discurso aos deputados, no jantar nas jornadas parlamentares do PS, esta noite em Coimbra, para responder às dúvidas dos seus parceiros na maioria parlamentar, PCP e Bloco de Esquerda, que no domingo alertaram para o risco de entendimentos entre o PS e o PSD, que será liderado pelo candidato eleito Rui Rio, após o congresso de janeiro, como testemunhou a jornalista Susana Barros.



O líder do PS respondeu hoje às dúvidas do PCP e do BE sobre um eventual Bloco Central no futuro, com a promessa de "seguir o mesmo caminho" na maioria com a "mesma companhia" de há dois anos.



Num discurso curto, António Costa lembrou os resultados obtidos pelo seu executivo minoritário, com o apoio da esquerda parlamentar, ao dizer que se conseguiu baixar o défice, o IVA e "manter



Da "agenda pesada" do PS no parlamento e do próprio Governo que preside, Costa falou na descentralização de competências para as autarquias, na transparência na política -- dois temas das jornadas --, mas também na reforma da floresta ou no "desafio" do futuro quadro comunitário de apoio.



As jornadas parlamentares do PS terminam esta terça-feira, em Coimbra, com um debate sobre a transparência na política e a descentralização de competências para as autarquias.