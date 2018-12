António Costa responde por escrito na Comissão de Inquérito ao caso Tancos

Reuters

António Costa já se tinha mostrado disponível para responder às questões dos deputados, e o requerimento enviado pelo partido vai nesse sentido.



Ouvido pela Antena1, Ascenso Simões, coordenador dos deputados socialistas, justifica o pedido, em nome da transparência.



Para além de António Costa, fazem também parte da lista proposta pelo PS audições à anterior procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, aos ex-ministros da Defesa Aguiar-Branco e Azeredo Lopes e respetivos chefes de gabinete.



Uma longa lista de audições, no âmbito desta comissão de inquérito, sobre o furto nos paióis do exército, em Tancos, e também sobre a operação para recuperar o material de guerra.



O Partido Socialista acredita que as primeiras audições devem realizar-se ainda antes do Natal.