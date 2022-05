António Costa reúne-se com primeiro-ministro ucraniano na quarta-feira por videoconferência

O primeiro-ministro, António Costa, vai reunir-se com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal, na quarta-feira, por videoconferência, tendo as conversações como temas centrais as relações bilaterais e a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia.