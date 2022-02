António Costa reúne-se com representantes do setor da Educação

Foto: Mário Cruz - Lusa

O primeiro-ministro vai reunir-se com representantes institucionais do setor da Educação para preparar o próximo ciclo político. Durante a manhã, António Costa reuniu-se com o Conselho Nacional de Educação e com o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estão ainda marcadas audiências com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.